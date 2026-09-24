Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το Σερβία – Ελλάδα: «Είχαμε ποιοτική κατοχή και δώσαμε χαρά στον κόσμο»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας πέρασε με 2-1 από την έδρα της Σερβίας, χάρη σε ένα γκολ του Τάσου Δουβίκα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στην ποιοτική κατοχή της μπάλας που είχε η ομάδα του σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Μπορεί να βρήκε τα γκολ της ανατροπής στο φινάλε, αλλά η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τη Σερβία και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

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Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

“Νομίζω ότι καταφέραμε, ανεξαρτήτως του γκολ που δεχθήκαμε, να έχουμε ένα παιχνίδι που κάναμε πολλές φάσεις. Να το ελέγχουμε δηλαδή, να έχουμε ποιοτική κατοχή που μας έδωσε ευκαιρίες. Καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό και να μην δεχθούμε πολλές ευκαιρίες, αλλά να πετύχουμε και μια ανατροπή που ήταν πολύ σημαντική. Το μόνο αρνητικό σημείο ήταν τα τελευταία λεπτά, όπου χάθηκε ο έλεγχος και υπήρχε μεγάλη βιασύνη.

Με προβλημάτισαν τα τελειώματα. Νομίζω όλους. Ήταν σε καλή μέρα ο τερματοφύλακάς τους. Είχαμε ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Είμαι χαρούμενος για την απόδοση, είμαι χαρούμενος για τη νίκη και για τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο”.