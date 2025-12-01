Ιβάν Σαββίδης: «Να αποχαιρετήσει ο ΠΑΟΚ την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητής»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, μίλησε στους ανθρώπους της ομάδας για τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και αναφέρθηκε στη Νέα Τούμπα, τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, αλλά και τα αγωνιστικά.

Όπως ήταν προγραμματισμένο, το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Ιβάν Σαββίδη και να εκφράσει απορίες και αιτήματα, με τον “ισχυρό άνδρα” της ομάδας να απαντάει στα ερωτήματά τους.

Στη δική του ομιλία προς τους εργαζόμενους του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για τη Νέα Τούμπα, αλλά και την αναβάθμιση του νέου προπονητικού κέντρου της ομάδα. «Ενωμένοι θα υποδεχτούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ», ανέφερε επίσης ο ιδιοκτήτης της “ασπρόμαυρης” ΠΑΕ, αλλά έθεσε και το στόχο για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Να αποχαιρετήσουμε την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές και να πάμε μακριά και στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Σαββίδης, δείχνοντας την αισιοδοξία του για την τρέχουσα σεζόν.