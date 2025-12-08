Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, που δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»

Στη νέα δυναμική του ΠΑΟΚ στάθηκε ο Ιβάν Σαββίδης
Ο Ιβάν Σαββίδης στην Τούμπα (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ιβάν Σαββίδης στην Τούμπα (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚΙβάν Σαββίδης, μίλησε στα στελέχη και τους προπονητές της ακαδημίας του ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο Ιβάν Σαββίδης επισήμανε ότι η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο τα τελευταία χρόνια και τόνισε ότι πλέον ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα ανεξάρτητος, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια κανενός.

Πιο συγκεκριμένα, ο “ισχυρός άνδρας” της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, που δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, φυσικά και από το αθηναϊκό κέντρο. Στην προσευχή μου ζητώ από το Θεό να δώσει σύνεση σε όλους μας, έτσι ώστε ενωμένοι να κινηθούμε προς τους μεγάλους μας στόχους, που είναι από τη μια οι μεγάλες αγωνιστικές επιτυχίες, κι από την άλλη η δημιουργία και ο ενίσχυση ενός συλλόγου, που έγινε το σπίτι των ανθρώπων που ενώθηκαν σε μία κοινωνία, με τα ίδια βιώματα, που είχαν μέσα τους την έννοια του πόνου και την τραγωδία, που υπάρχει στον πρόσφυγα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιρικός σύλλογος…».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
93
87
86
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Εργκίν Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη – Ο Ολυμπιακός είχε τρεις δικηγόρους να μου επιτίθενται στους περσινούς τελικούς»
Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό και τη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μίλησε ο προπονητής του «τριφυλλιού»
Ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Newsit logo
Newsit logo