Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, που δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, μίλησε στα στελέχη και τους προπονητές της ακαδημίας του ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο Ιβάν Σαββίδης επισήμανε ότι η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο τα τελευταία χρόνια και τόνισε ότι πλέον ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτα ανεξάρτητος, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια κανενός.

Πιο συγκεκριμένα, ο “ισχυρός άνδρας” της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, που δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, φυσικά και από το αθηναϊκό κέντρο. Στην προσευχή μου ζητώ από το Θεό να δώσει σύνεση σε όλους μας, έτσι ώστε ενωμένοι να κινηθούμε προς τους μεγάλους μας στόχους, που είναι από τη μια οι μεγάλες αγωνιστικές επιτυχίες, κι από την άλλη η δημιουργία και ο ενίσχυση ενός συλλόγου, που έγινε το σπίτι των ανθρώπων που ενώθηκαν σε μία κοινωνία, με τα ίδια βιώματα, που είχαν μέσα τους την έννοια του πόνου και την τραγωδία, που υπάρχει στον πρόσφυγα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιρικός σύλλογος…».