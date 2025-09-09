ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας με τον κ. Μυστακίδη»

Το πρώτο βήμα στην επαφή που υπάρχει ανάμεσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον επιχειρηματία, Αριστοτέλη Μυστακίδη, αναφορικά με το ενδιαφέρον που εξέφρασε ο τελευταίος να αποκτήσει τα διοικητικά ηνία του ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε σήμερα.

Έχει να κάνει αυτό με την υπογραφή και από τις δύο πλευρές, όπως γνωστοποίησαν οι «ασπρόμαυροι», του εγγράφου εμπιστευτικότητας. Επόμενο στάδιο είναι η αποστολή στους διοικούντες τον «Δικέφαλο» του εγγράφου πρόθεσης ή διαφορετικά “ letter of intent”, από τον κ. Μυστακίδη, το οποίο θα… ανοίξει τον δρόμο για να αρχίσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που ζήτησε ο υποψήφιος νέος επικεφαλής της.

Οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ ενημέρωσαν για τις σημερινές εξελίξεις αναφέροντας: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας, τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του κ. Μυστακίδη. Αναμένεται πλέον η αποστολή του “ letter of intent” προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας».

Με εντατικό πρόγραμμα προπόνησης, αγωνιστικά, συνεχίζει την προετοιμασία του, εν όψει της νέας σεζόν, ο ΠΑΟΚ. Αύριο ο «Δικέφαλος» θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη για το Βελιγράδι, όπου θα συμμετέχει στο Oper Air Tournament που διοργανώνει η Παρτίζαν (11-13/9).