Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός live για την 6η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Το παιχνίδι διεξάγεται στην παγωμένη Αστάνα. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 33η θέση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και θέλουν να διατηρήσουν τις ελπίδες για πρόκριση στα νοκ άουτ.
Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε εξαιρετική θέση βολής, έπειτα από κάθετη του Μπιανκόν, αλλά ήταν οριακά οφσάιντ
Ο αμυντικός του Ολυμπιακού είδε κι αυτός την κάρτα στο πρώτο του μαρκάρισμα
Κεφάλι με κεφάλι χτύπησαν ο Μπέμπεικ και ο Έσε. Τους παράσχονται οι πρώτες βοήθειες, συνεχίζεται κανονικά ο αγώνας
Απειλεί συνέχεια την Καϊράτ, μόνο το γκολ του λείπει
27' Σουτ του Τσικίνιο λίγο άουτ η μπάλα
Ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, έδιωξε πολύ δύσκολα στη γωνία του ο τερματοφύλακας της Καϊράτ
Ο Τσικίνιο έφυγε από αντικανονική θέση, στη συνέχεια έδωσε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος σκόραρε, αλλά το γκολ δεν μέτρησε
Ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κοντινή κεφαλιά την έστειλε προς την εστία, αλλά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ έκανε τρομερή επέμβαση
Στο πρώτο μαρκάρισμα που έκανε ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, ο Ισπανός διαιτητής του έδωσε κίτρινη κάρτα
Έχει την μπάλα στα πόδια του και προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για γκολ
Σουτ του Τσικίνιο έξω από την περιοχή, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ
Πριν τη σέντρα του αγώνα, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για έναν παλιό προπονητή της Καϊράτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή
Σέντρα στις 17:30
Το γήπεδο όμως έχει οροφή που κλείνει και ενεργοποιεί σύστημα θέρμανσης
Διαιτητής: Μαρτίνεθ Μουνουέρα Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο, Ινίγο Πριέτο Τέταρτος: Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας VAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα
Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ - Γκλάζερ, Μπάιμπεκ - Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια - Εντμίλσον
Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι
Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί
Ο αγώνας θα γίνει σε συνθετικό χλοοτάπητα,γεγονός που σίγουρα δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν έχει συνηθίσει να αγωνίζεται σε τέτοια γήπεδα
Με 2 βαθμούς σε 5 αγώνες, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ καλείται να φύγει με το διπλό από το Καζακστάν, κυνηγώντας την πρόκριση στις αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν (μέσα) και Άγιαξ (εκτός)
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League
