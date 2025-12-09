Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των οπαδών με τους ερυθρόλευκους παίκτες για το «διπλό» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και της πρόκρισής του στα νοκ-άουτ του εφετινού Champions League, μετά την σπουδαία νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι (1-0) στην… παγωμένη «Astana Arena».

Ο Ζέλσον Μάρτινς «υπέγραψε» με ένα καταπληκτικό γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στη League Phase (και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια), με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει και δύο δοκάρια και να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη.

Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε τους παίκτες του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν για το σημαντικό “διπλό” που πέτυχαν, τη στιγμή που οι περίπου 600 οπαδοί τους που βρέθηκαν στην εξέδρα, έστηναν το δικό τους “πάρτι”.

Πριν αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πήγαν μπροστά στην ερυθρόλευκη εξέδρα, πανηγύρισαν μαζί με τους φίλους της ομάδας και τους ευχαρίστησαν -με ένα χειροκρότημα- για την στήριξη που τους έδωσαν.