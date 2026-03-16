Καλαμαριά: Η συγκλονιστική φωτογραφία του Κλεομένη και το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Η δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, στην Καλαμαριά έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα, με μία φωτογραφία του από τα μαθητικά χρόνια να προκαλεί ανατριχίλα.

Το 2022 και λίγο μετά τη δολοφονία του του οπαδού του Άρη, Άλκη Καμπανού, ο μαθητής τότε Κλεομένης, είχε συμμετάσχει σε ενέργεια του σχολείου του κατά της οπαδικής βίας και μάλιστα ήταν ένας από αυτούς που κράτησε ως οπαδός του ΠΑΟΚ, το πανό που έγραφε «Άλκη, να είσαι ο τελευταίος. Δεν ξεχνάμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όχι μόνο δεν ήταν όμως ο τελευταίος, αλλά σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, ήταν ο ίδιος ο Κλεομένης, που τότε ζητούσε να μπει τέλος στην οπαδική βία, ο επόμενος που έπεσε νεκρός, μετά τη δολοφονία του από οπαδό του Άρη.

Τη φωτογραφία ανάρτησε στα social media, o καθηγητής, Γιάννης Λαθήρας, χωρίς να αντιληφθεί αρχικά το γεγονός. Αργότερα τον ενημέρωσαν σχετικά και μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό, Metropolis 95,5 FM, για το θέμα και τη νέα δολοφονία στην Καλαμαριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του καθηγητή του Κλεομένη

«Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό.

Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε “Άλκη να είσαι ο τελευταίος”. Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό.

Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος.

Ο Κλεομένης συμμετείχε στο μήνυμα. Είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έγραψαν μαζί το πανό και έβγαλαν φωτογραφία για να στείλουν μήνυμα, να σταματήσει αυτή η τρέλα, αυτά τα φονικά.

Ο φόβος μου είναι ότι δε θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης. Ήμασταν συντετριμμένοι. Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία.

Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».