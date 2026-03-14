Καλαμάτα: Φιέστα με καπνογόνα και πυροτεχνήματα για την άνοδο στη Super League

Η Καλαμάτα εξασφάλισε την άνοδό της στη Super League μετά από 25 ολόκληρα χρόνια και ολόκληρη η πόλη πανηγυρίζει για την επιτυχία της τοπικής ομάδας.

Μία φαντασμαγορική φιέστα ξεκίνησε έτσι από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026, με τους οπαδούς της Καλαμάτας να κάνουν τη… νύχτα μέρα για να γιορτάσουν την άνοδο της “μαύρης θύελλας” στη Super League.

Το “μενού” περιελάμβανε να φοβερό “pyro show” με καπνογόνα, αλλά και πυροτεχνήματα στον ουρανό της πόλης, δημιουργωντας εντυπωσιακές εικόνες στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Η σχετική ανάρτηση της Καλαματάς

Η σχετική ανάρτηση της Καλαματάς είχε δε και ΛΕΞ, με το στίχο “Και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα…”