Καλαμάτα – Ηρακλής 1-0: Η «μαύρη θύελλα» κατέκτησε το Super Cup της Super League 2

Η Καλαμάτα νίκησε τον Ηρακλή με 1-0 στο Super Cup της Super League 2 και ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο μία ιστορική σεζόν, κατά την οποία πανηγύρισε και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένα γκολ του Τσέλιου στο 50ο λεπτό του αγώνα, με φοβερό σουτ σε κόντρα επίθεση, ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση στον τελικό του Super Cup της Super League και “λύγισε” τον Ηρακλή, αναδεικνύοντας την Καλαμάτα σε… υπερπρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας.

Οι Καλαματιανοί ήταν καλύτεροι στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ο “γηραιός” ήταν αυτός που δημιούργησε τις πιο κλασικές ευκαιρίες για ένα γκολ, με τους παίκτες του να εμφανίζονται όμως ιδιαίτερα άστοχοι.

Το γκολ του Τσέλιου από την υπέροχη ασίστ του Μάντζη ήταν έτσι αρκετό για να χαρίσει το τρόπαιο στην Καλαμάτα, η οποία και πανηγύρισε έξαλλα τη νέα επιτυχία της και την κατάκτηση του δεύτερου Super Cup της Super League 2.

Τόσο η Καλαμάτα πάντως, όσο και ο Ηρακλής πέτυχαν το μεγαλύτερο στόχο τους στη σεζόν, που ήταν η άνοδος στη Super League, στην οποία και θα επιστρέψουν αμφότερες οι ομάδες, μετά από καιρό.

Οι συνθέσεις στο Καλαμάτα – Ηρακλής

Καλαμάτα: Γκέλιος, Μ. Μορέίρα (85′ Τάχατος), Στρούγγης, Βαφέας, Καλουτσικίδης, Οικονόμου (85′ Τσελεπίδης), Κατάλντι (69′ λ.τρ. Τσορνομάζ), Α. Μορέϊρα, Τσέλιος, Παμλίδης (74′ Μπονέτο) και Μάντζης (74′ Κωτσόπουλος).

Ηρακλής: Στουρνάρας, Βιτλής (79′ Αναστασίου), Τσάκλα, Εραμούσπε, Κάτσικας, Κραϊντς (58′ Χάμοντ), Φοφανά (58′ Τσιντώνης), Μάναλης, Τζίμας (78′ Ντουρμισάϊ), Ουάρντα και Ντέλετιτς.