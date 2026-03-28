Καλαμάτα – Ηρακλής: Γράφτηκε ιστορία με τέσσερις γυναίκες διαιτητές στον τελικό του Super Cup της Super League 2

Η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στον πρώτο τελικό της ιστορίας στο Super Cup της Super League 2, το οποίο θα μείνει στη μνήμη όμως και για τη διαιτητική ομάδα του αγώνα.

Για πρώτη φορά, τέσσερις γυναίκες διαιτητές διεύθυναν τελικό του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την Ελένη Αντωνίου να διευθύνει τον αγώνα Καλαμάτα – Ηρακλής στο Super Cup της Super League 2.

Δίπλα στη διαιτητή από την ΕΠΣ Αχαΐας ήταν ως βοηθοί η Βασιλεία Τσικλητάρη (ΕΠΣ Πιερίας) και η Ζωή Παπαδοπούλου (ΕΠΣ Μακεδονίας), ενώ τέταρτη διαιτητής ήταν η Αναστασία Μυλοπούλου (ΕΠΣ Καβάλας).

