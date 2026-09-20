Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τετέι πέτυχε τρομερό γκολ και το «τριφύλλι» έκανε το 5/5 στη Super League

Ο Παναθηναϊκός έδειξε εντός αγωνιστικού χώρου πως είναι πιο ποιοτική ομάδα από την Καλαμάτα και ο Ανδρέας Τετέι έβαλε την “σφραγίδα” του και ένα τρομερό γκολ, για το “διπλό” των “πρασίνων” στη Νίκαια και το 5/5 της ομάδας του Νίστρουπ στο πρωτάθλημα. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε έτσι το αήττητό του σε όλες τις διοργανώσεις και έφτασε τους 15 βαθμούς μετά από 5 αγωνιστικές στη Super League και κρατήθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Απ’ την άλλη, η Καλαμάτα παρέμεινε στους 45 βαθμούς και στις χαμηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

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Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να έχει μια επιθετική πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, κυρίως με τους Κάνγκουα, Τετέι και Λιβάι Γκαρσία, αλλά η Καλαμάτα δεν έπαιξε αμυντικά και τον πίεσε στο χώρο του κέντρου, δυσκολεύοντας τους “πράσινους” στην κυκλοφορία της μπάλας

Η Καλαμάτα έγινε πιο επιθετική στη συνέχεια, με τον Μορέιρα να βάζει δύσκολα στον Καλάμπρια. Την ίδια στιγμή, ο Καμαρά έδειξε να μη βοηθάει αρκετά στο μεσοαμυντικό κομμάτι, για τους “πράσινους”. Με την άνοδο του Ουναΐ, είχαμε και την άνοδο των “πρασίνων”. Στο 23′ οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το γκολ, με τον Λιβάι Γκαρσία να πιάνει ισχυρό σουτ μέσα από την περιοχή της “Μαύρης Θύελλας” και να τραντάζει το αριστερό της δοκάρι. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 28′, με τον Πένια να μπλοκάρει το σουτ του Ντιαρά.

Ο Παναθηναϊκός πίεσε όλο και περισσότερο για το γκολ και στο 33′ έφτασε στο 0-1. Ο Τετέι δεν έπεσε από τα μαρκαρίσματα, πέρασε τους Ντιαρά, Στρούνγκη και Ροντρίγκες και με “κεραυνό” νίκησε και τον Βασίλιεβιτς. “Μαγικό” γκολ! Από τη στιγμή που πέτυχε το γκολ, το “τριφύλλι” είχε περισσότερη ηρεμία στο παιχνίδι του, με τους Ουναΐ, Κάνγκουα και Τετέι να παίρνουν αρκετές πρωτοβουλίες.

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Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και να μη πιέζεται από την Καλαμάτα. Οι “πράσινοι” έφτασαν πολλές φορές στην περιοχή των γηπεδούχων, αλλά “σπατάλησαν” της ευκαιρίες τους, ενώ έδειξαν πρόβλημα στην τελική πάσα, κόντρα στην κλειστή άμυνα της “Μαύρης Θύελλας”. Στο 62′ λίγο έλειψε να το… πληρώσουν, με τον Πένια να νικάει τον Χάμζα, σε τετ-α-τετ.

Ο Νίστρουπ προχώρησε σε αλλαγές, βάζοντας στο ματς Ντέσερς και Λούζα, στη θέση των Ουναΐ και Κάνγκουα, με σκοπό να κάνει την ομάδα του πιο αποτελεσματική. Ο Παναθηναϊκός έχασε για λίγα λεπτά την σταθερότητά του, με την Καλαμάτα να κερδίζει λίγα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να γίνει όμως επικίνδυνη. Ο Τσάπρας μπήκε στη θέση του Τετέι, στο τελευταίο δεκάλεπτο, μπαίνοντας στα εξτρέμ, με τον Λιβάι Γκαρσία να πηγαίνει κεντρικά στην επίθεση και να έχει καλή στιγμή να σκοράρει στο 82′.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος: Φώτιος Νταούλας

VAR: Χρήστος Βεργέτης

AVAR: Γεώργιος Κόκκινος