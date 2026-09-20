Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1 τελικό: Συνέχισε ακάθεκτη η ομάδα του Νίστρουπ

33'

ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 0-1 με τον Τετέι

Ο Τετέι μπήρε την μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής, δεν έπεσε από τα μαρκαρίσματα που δέχθηκε, έκανε "ποδιά" σε αντίπαλο, έπιασε σουτάρα μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής και ανοιξε το σκορ