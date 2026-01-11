Αθλητικά

Καλαμάτα – Πανιώνιος 2-0: Τεράστια νίκη για τη «μαύρη θύελλα» στο ντέρμπι ανόδου της Super League 2

Πήρε διαφορά ασφαλείας στη βαθμολογία από τον Ιστορικό η Καλαμάτα
Καλαμάτα
Οι παίκτες της Καλαμάτας/ EUROKINISSI

Η Καλαμάτα πήρε σπουδαία νίκη με 2-0 στο ντέρμπι ανόδου του νότιου ομίλου της Super League κόντρα στον Πανιώνιο χάρη στα γκολ του Βαφέα και του Τσέλιου.

Στο κατάμεστο στάδιο της παραλίας στην Καλαμάτα, οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν πολύ κόντρα στον Πανιώνιο, όμως πήραν το τρίποντο που τους δίνει αέρα πέντε βαθμών από τους «κυανέρυθρους» στη βαθμολογία.

Ο Παμλίδης στο 60 νικήθηκε από τον Γιαννακόπουλο σε εκτέλεση πέναλτι με τους γηπεδούχους να χάνουν μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Στο 82′ ο Βαφέας με κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή νίκησε τον Έλληνα τερματοφύλακα και άνοιξε το σκορ.

Ο Τσέλιος με υπέροχη ενέργεια και καταπληκτικό τελείωμα «έγραψε» το τελικό 2-0 υπέρ της Καλαμάτας και σφράγισε το τρίποντο.

 Οι παίκτες της ομάδας πανηγύρισαν έξαλλα με τους φιλάθλους, που γέμισαν το γήπεδο, τη νίκη που τους δίνει μεγάλο πλεονέκτημα για την άνοδο στην Super League.

Η Καλαμάτα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου της με 44 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος είναι από πίσω της με 39 βαθμούς και θα δώσουν μάχη μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος για την άνοδο με τη «μαύρη θύελλα» να έχει μεγάλο προβάδισμα.

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (84′ Συλλά), Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης (76′ Μιράντα), Μάντζης (62′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (84′ Τσελεπίδης), Τσέλιος.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γιαννακόπουλος, Στούπης (84′ Βοΐλης), Κρητικός (46′ Γιάκοβλεφ), Αυλωνίτης, Μόρσεϊ (72′ Φαν Ντερ Βάτερ), Μπελμόντ (72′ Μπεχαράνο), Κιάκος, Μωραΐτης, Κολοβός (80′ Παπαγεωργίου), Βενάρδος, Ζούλιας.

Αθλητικά
