Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου κάλεσε σε τηλεδιάσκεψη τους συλλόγους αλλά και τις ομοσπονδίες που είναι μέλη της, έτσι ώστε να συναποφασίσουν για τη συνέχεια ή μη των διεθνών διοργανώσεων, μετά την έξαρση του κορονοϊού.

Την Τρίτη 17 Μαρτίου θα κριθεί η τύχη των διεθνών διοργανώσεων της UEFA για τη φετινή σεζόν, αφού η ομοσπονδία κάλεσε ομοσπονδίες και συλλόγους σε τηλεδιάσκεψη για να συζητηθεί το ζήτημα που έχει προκύψει με την εξάπλωση του κορονοϊού.

“Υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, με την εξάπλωση του κορονοϊού στην Ευρώπη και τις διακυρήξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η UEFA αποφάσισε να καλέσει τις 55 χώρες- μέλη της, καθώς την Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων αλλά και τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Παικτών σε τηλεδιάσκεψη στις 17 Μαρτίου έτσι ώστε να συζητηθεί το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου υπό αυτές τις συνθήκες.

Η συζήτηση θα αφορά τόσο τις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και τις ευρωπαϊκές συμπεριλαμβανομένου και του Euro 2020.”

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως μέχρι τις 17/3 η αγωνιστική δράση συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με τις αποφάσεις και τα μέτρα που έχουν παρθεί από κάθε ομοσπονδία και από την ίδια την UEFA όσον αφορά το Champions League και το Europa League, στο οποίο η φάση των”16″ ξεκινάει απόψε.

