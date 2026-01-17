Αθλητικά

Κάλιαρι – Γιουβέντους 1-0: Μεγάλο κάζο για τη «γηραιά κυρία» στη Σαρδηνία

Απομακρύνθηκε από την κορυφή της Serie A η Γιουβέντους
Κάλιαρι
Ο Μαζιτέλι πανηγυρίζει το γκολ της Κάλιαρι/ REUTERS/Alberto Lingria

Η Κάλιαρι πήρε τεράστια νίκη με 1-0 κόντρα στη Γιουβέντους και πήρε ανάσα στη μάχη της σωτηρίας στη Serie A, με την ομάδα του Σπαλέτι να μένει ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου για ακόμα μία σεζόν. 

Η Γιουβέντους είχε αρκετές καλές στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν κατάφερε ποτέ να βρει δίχτυα στην έδρα της Καλιαρι και αυτό οι γηπεδούχοι το εκμεταλλεύτηκαν με μία πολύ ωραία προσπάθεια του Μαζιτέλι.

Ο Ιταλός μέσος μετά από μία εκτέλεση φάουλ του Γκαετάνο σούταρε με τη μία και νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο, που δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το υπέρ τους αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε και πανηγύρισαν μαζί με τους φιλάθλους μία ιστορική νίκη.

Η Γιουβέντους με την σκληρή ήττα που έκανε στη Σαρδηνία έμεινε 10 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ και έπεσε στην 5η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος. Η Κάλιαρι είναι 15η με 22 βαθμούς.

