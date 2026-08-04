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Αθλητικά

Ο Λιβάι Γκαρσία πλησιάζει στον Παναθηναϊκό: Ο ειδικός όρος στη συμφωνία που τον «μονιμοποιεί» στους πράσινους

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ αναμένεται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Σπαρτάκ Μόσχας στο «τριφύλλι»
Ο Λιβάι Γκαρσία
Ο Λιβάι Γκαρσία με τη φανέλα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Λιβάι Γκαρσία είναι διακαής πόθος του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής με δημοσίευμα από τη Ρωσία να αναφέρει ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών για το δανεισμό του παίκτη υπάρχει ειδικός όρος που θα αναγκάσει το «τριφύλλι» να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι.

Παναθηναϊκός και Σπαρτάκ Μόσχας διαπραγματεύονται για την επιστροφή του Λιβάι Γκαρσία στην Ελλάδα για λογαριασμό των πρασίνων. Όπως αναφέρει το «euro.football.ru», υπάρχουν δύο όροι που βρίσκονται στο τραπέζι που θα οδηγήσουν σε υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Οι δύο όροι αφορούν την έξοδο του Παναθηναϊκού στο Champions League τη σεζόν 2027/28, αλλά και την εκπλήρωση κάποιων στατιστικών στόχων, πιθανότατα σχετικά με τον αριθμό συμμετοχών του με την πράσινη φανέλα.

Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ από το 2020 έως το 2025 και σε 160 συμμετοχές πέτυχε 56 γκολ και έδωσε 27 ασίστ και είχε αναγκάσει τη ρωσική ομάδα να δώσει 18.500.000 ευρώ στην Ένωση για να τον αποκτήσει.

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