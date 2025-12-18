«Καμπανάκι» από ΑΕΚ για τα laser ενόψει Κραϊόβα: «Συνιστά πλέον ακόμη και λόγο διακοπής αγώνα» – Συνελήφθη και διώκεται ποινικά οπαδός

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα απόψε το βράδυ (18.12.2025, 22:00) με στόχο τη νίκη που θα της δώσει μια θέση στην πρώτη 4άδα της League Phase του Confefence League. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Ένωση εξέδωσε ανακοίνωση, απευθυνόμενη προς τους οπαδούς της ομάδας που θα δουν από κοντά το ματς της OPAP Arena.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ζητάει από τους οπαδούς της να στηρίξουν την ομάδα μόνο με τη φωνή τους, υπενθυμίζοντας ότι η ομάδα είναι τιμωρημένη με ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25 με διετή αναστολή.

“Για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή και για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα κίνδυνο γενικότερα στην συνέχεια, πρέπει, όπως και στα δύο προηγούμενα ματς με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς, να μην έχουμε κανένα άναμμα καπνογόνων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή στρόμπο. Καμία ρίψη κροτίδας” αναφέρεται από τους κιτρινόμαυρους.

Παράλληλα, η ΑΕΚ κάνει ειδική αναφορά στη χρήση laser από οπαδούς κατά τη διάρκεια του αγώνα, τονίζοντας ότι “υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα με αυτό και συνιστά πλέον ακόμη και λόγο διακοπής του αγώνα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ομάδα”.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ, υπήρξε σύλληψη οπαδού της ΑΕΚ από την θύρα 19 στον αγώνα με την Σαμροκ Ροβερς, μετά από χρήση laser. Ο οπαδός αυτός ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες της αστυνομίας και συνελήφθη αρκετές μέρες μετά τον αγώνα για τη League Phase του Conference League.

Η ανακοίνωση των “κιτρινόμαυρων”:

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (18/12, 22.00) αγώνα με την Κραϊόβα για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 19.00.

Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι είμαστε τιμωρημένοι με ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25 με διετή αναστολή. Για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή και για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα κίνδυνο γενικότερα στην συνέχεια, πρέπει, όπως και στα δύο προηγούμενα ματς με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς, να μην έχουμε κανένα άναμμα καπνογόνων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή στρόμπο. Καμία ρίψη κροτίδας.

Επίσης σε σύγκριση με τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια είναι κρίσιμο και το τονίζουμε ιδιαίτερα, απόψε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε χρήση συσκευής λέιζερ. Μετά το προηγούμενο παιχνίδι και τις σχετικές εκθέσεις των παρατηρητών της UEFA, υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα με αυτό και συνιστά πλέον ακόμη και λόγο διακοπής του αγώνα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ομάδα μας. Ως εκ τούτου, για οποιαδήποτε σχετική παραβατική συμπεριφορά, θα υπάρχει εντοπισμός του παραβάτη μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας με κάμερες που θα είναι υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ, και άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Μην θέσετε τον εαυτό σας και την ομάδα σε κίνδυνο, για κάτι που δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει.

Σας χρειαζόμαστε όλους σε κάθε ματς στο πλευρό της ομάδας και πρέπει από κοινού να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί αυτό.

Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.

Ολοι μαζί στο πλευρό της ΑΕΚ και απόψε και σε όλες τις επόμενες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο Σπίτι Μας!”