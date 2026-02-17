Καραλής – Ντουπλάντις: Η πρώτη φετινή μάχη των κορυφαίων αθλητών του επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για ένα σπουδαίο ραντεβού με τους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου, μεταξύ αυτών και ο ανίκητος Μόντο Ντουπλάντις.

Η πρώτη μεγάλη μάχη του 2026 στο επί κοντώ ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουπλάντις θα γίνει την Κυριακή (22/2) στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας.

Αυτός ο αγώνας θα είναι μία δυνατή πρόβα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που ακολουθεί.

Στο μίτινγκ που διοργανώνει ο Ρενό Λαβιλενί θα αγωνιστούν ακόμα σπουδαίοι αθλητές όπως ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Σαμ Κέντριξ και ο φορμαρισμένος Κέι Σι Λάιτφουτ.

Το επίπεδο του αγώνα θα είναι τόσο υψηλό που δεν αποκλείεται να δούμε άλματα πάνω από τα 6 μέτρα.