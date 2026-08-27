Καραλής: «Πλέον πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά, πρώτη φορά δοκίμασα για παγκόσμιο ρεκόρ»

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιχείρησε για πρώτη φορά στην καριέρα του να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου πέρασε τα 6.20μ. και λίγο έλειψε να περάσει και τα 6.32μ.

Μετά το τέλος της τιτανομαχίας με τον Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής εξήγησε ότι οι προσπάθειές του στα 6.32μ τον βοήθησαν να ξεπεράσει σημαντικά πνευματικά εμπόδια και εξέφρασε την επιθυμία του για ακόμη περισσότερες με τον Σουηδό.

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«Ήταν μία υπέροχη ημέρα, παρότι υπήρχε κούραση έπειτα από δέκα ημέρες αγώνων. Ο καιρός ήταν καλός, όλοι πηδούσαν ψηλά και ο ένας έδινε κίνητρο στον άλλον. Περάσαμε όμορφα και, όταν διασκεδάζω, μπορώ να πηδάω ψηλά», ανέφερε αρχικά ο Καραλής.

«Ήμουν πολύ κοντά. Πίεσα τον Μόντο και εκείνος πίεσε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω», πρόσθεσε.

«Ελπίζω να έχουμε πολλές ακόμη τέτοιες εκπληκτικές μάχες, επειδή είναι καλό για το άθλημα και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Είναι καλό και για εμάς. Εγώ πιέζω τον Μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επί κοντώ», δήλωσε ο Καραλής.

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Ερωτηθείς τι χρειάζεται να βελτιώσει για να περάσει τα 6.32μ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης απάντησε: «Υποθέτω ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουμε. Σίγουρα υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν. Είναι, όμως, καλό ότι είδα για πρώτη φορά τον πήχη σε ύψος παγκόσμιου ρεκόρ και επιχείρησα να τον περάσω. Είναι σημαντικό να σπας αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις. Αυτό θα με βοηθήσει στους επόμενους αγώνες».

Παρά τις τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο παγκόσμιο ρεκόρ, ο Καραλής δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το ιστορικό 6.20μ: «Κρατάω τη χαρά και την αγάπη του κόσμου. Μόλις πέρασα τα 6.20μ, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα, να κάνω ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση και να το απολαύσω. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Ο Καραλής αναφέρθηκε και στη στήριξη που δέχεται από τους Έλληνες φιλάθλους: «Η σχέση μου με τους Έλληνες φιλάθλους είναι απίστευτη. Είμαστε η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και ο στίβος είναι σημαντικός στην Ελλάδα. Δέχομαι πολλή αγάπη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά πλέον συνειδητοποιώ ότι έχω φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Νιώθω ευλογημένος και τιμή μου που εκπροσωπώ αυτή την εποχή των επικοντιστών».

Τέλος, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο του αγώνα της Ζυρίχης, όπου τρεις αθλητές ξεπέρασαν τα 6.00μ: «Ελπίζω εγώ, ο Μόντο και όλοι οι υπόλοιποι να συνεχίσουμε να πιέζουμε ο ένας τον άλλον για να πηδάμε ακόμη ψηλότερα. Τα έξι μέτρα είναι ένα τρελό ύψος. Το γεγονός ότι τρεις αθλητές τα πέρασαν είναι απίστευτο. Ο τελικός θα είναι καυτός. Να είστε εκεί».