Ολυμπιακός και ΟΦΗ στην κλήρωση του Europa League – Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί τους στη League Phase

Ο ΟΦΗ έκανε νέα νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εξασφάλισε τη θέση του στη League Phase του Europa League, εκεί όπου περίμενε και ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League.

Στην κλήρωση του Europa League, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 14:00, θα δώσουν το παρών οι Ολυμπιακός και ΟΦΗ και θα μάθουν τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσουν για να συνεχίσουν την πορεία τους στη διοργάνωση.

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Οι Πειραιώτες είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ είναι στο τέταρτο γκρουπ στην κλήρωση του Europa League.

Η League Phase του Europa League έχει οκτώ αγωνιστικές και η πρώτη είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 16/17 Σεπτεμβρίου.

Τα τέσσερα pot του Europa League

POT 1

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Λεβερκούζεν

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Μίλαν

Λιόν

Άλκμααρ

Ολυμπιακός

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

POT 2

Φερεντσβάρος

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ερυθρός Αστέρας

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Άντερλεχτ

POT 3

Στουρμ Γκρατς

Λεχ Πόζναν

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Τσέλιε

Γιαγκελόνια

Θέλτα

Χόφενχαϊμ

POT 4