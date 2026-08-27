Αθλητικά

Ολυμπιακός και ΟΦΗ στην κλήρωση του Europa League – Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί τους στη League Phase

Συμπληρώθηκε ο χάρτης του Europa League με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να δίνουν το παρών στην αυριανή (27/08/26) κλήρωση
Ο Ελ Κααμπί
Ο Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο ΟΦΗ έκανε νέα νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εξασφάλισε τη θέση του στη League Phase του Europa League, εκεί όπου περίμενε και ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League.

Στην κλήρωση του Europa League, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 14:00, θα δώσουν το παρών οι Ολυμπιακός και ΟΦΗ και θα μάθουν τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσουν για να συνεχίσουν την πορεία τους στη διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ είναι στο τέταρτο γκρουπ στην κλήρωση του Europa League.

Η League Phase του Europa League έχει οκτώ αγωνιστικές και η πρώτη είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 16/17 Σεπτεμβρίου.

Τα τέσσερα pot του Europa League

POT 1

  • Λεβερκούζεν
  • Μπενφίκα
  • Γιουβέντους
  • Μίλαν
  • Λιόν
  • Άλκμααρ
  • Ολυμπιακός
  • Ρεάλ Σοσιεδάδ
  • Μαρσέιγ

POT 2

  • Φερεντσβάρος
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  • Ερυθρός Αστέρας
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ
  • Σάλτσμπουργκ
  • Σέλτικ
  • Σπάρτα Πράγας
  • Ρεν
  • Άντερλεχτ

POT 3

  • Στουρμ Γκρατς
  • Λεχ Πόζναν
  • Κρίσταλ Πάλας
  • Μπόρνμουθ
  • Σάντερλαντ
  • Τσέλιε
  • Γιαγκελόνια
  • Θέλτα
  • Χόφενχαϊμ

POT 4

  • Μπεσίκτας
  • Τορεένσε
  • Χάποελ Μπερ Σεβά
  • Ναϊμέγκεν
  • Ομόνοια
  • Αραράτ
  • ΟΦΗ
  • Λίλεστρομ
  • Λέφσκι Σόφιας
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