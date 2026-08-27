Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0: Έκαναν εύκολα το 2/2 οι Καταλανοί στη «La Liga»

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο χωρίς να… ιδρώσει στη δεύτερη αγωνιστική της ισπανικής La Liga και έφθασε εύκολα στο 2/2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Με τους Ραφίνια και Φερμίν Λόπεζ να σκοράρουν ξανά για την Μπαρτσελόνα, πετυχαίνοντας αμφότεροι το τρίτο τους γκολ στη σεζόν, οι Καταλανοί νίκησαν την Αθλέτικ Μπιλμπάο, υποχρεώνοντάς την στη δεύτερη ήττα της σε δύο παιχνίδια στη φετινή La Liga.

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Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από ασίστ του Πέδρι, ενώ ο Φερμίν Λόπεζ “καθάρισε” το ματς για την ομάδα του, “χτυπώντας” στο 82ο λεπτό του αγώνα.

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει έτσι με το απόλυτο την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της στην Ισπανία, την ώρα που οι Βάσκοι μπήκαν με το… αριστερό στη σεζόν.