Ο Μπάμπης Κωστούλας είχε γκολ και ασίστ για την Μπράιτον στη νίκη πρόκριση με 4-0 επί της Τρόμσο

Η Μπράιτον “σάρωσε” την Τρόμσο με 4-0 στη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League, με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση της ομάδας του στη League Phase.

Μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Νορβηγία, η Μπράιτον δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει στη νίκη πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ του Conference League στην Αγγλία, με τον Μπάμπη Κωστούλα να έχει γκολ και ασίστ στην αναμέτρηση.

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Ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ στο ματς με ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή στο 22ο λεπτό του αγώνα, ενώ έδωσε και την πάσα στον Βάιφερ για το τρίτο γκολ της ομάδας τους πριν το ημίχρονο.

What a finish from Babis! pic.twitter.com/cI6ujjdf4e — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) August 27, 2026

Η Μπράιτον πέτυχε στο 86′ και τέταρτο γκολ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην πρόκρισή της.