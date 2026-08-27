Ηρωϊκή πρόκριση του Παναθηναϊκού, 2-1 την Χράντετς, νέος θρίαμβος του ΟΦΗ, 2-0 στη Σόφια – Εκτός Ευρώπης ο ΠΑΟΚ, ήττα 3-2 με την Μπραν

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο φινάλε της παράτασης με πέναλτι του Ντέσερς να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League, κάτι που έκανε και ο ΟΦΗ με πιο άνετο τρόπο, αφού πέρασε στο Europa League με συνολικό σκορ 5-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση στο Conference League, αφού έχασε 3-2 στη Νορβηγία και έμεινε εκτός Ευρώπης, με αποτέλεσμα να συνεχίζει μόνο στις εντός έδρας διοργανώσεις. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν στις διοργανώσεις της UEFA.

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Ο φοβερός και τρομερός ΟΦΗ διέλυσε ξανά τους Βούλγαρους, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε… άγιο στην Τσεχία και κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Conference League.

Ο Ντέσερς έστειλε τον Παναθηναϊκό στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σε καλή βραδιά στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε, όμως κατάφερε να προηγηθεί με κεφαλιά του Ντέσερς στο 72′ για να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase.

Εκεί, οι πράσινοι έβγαλαν και πάλι ανασφάλεια και αφέλεια στο παιχνίδι τους και δέχτηκαν γκολ στο 90+2′ με τον Νταρίντα, ο οποίος έστειλε το ματς στην παράταση σοκάροντας την ομάδα του Νίστρουπ.

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Στην παράταση οι Τσέχοι ήταν καλύτεροι και θα μπορούσαν να πάρουν την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός στάθηκε τυχερός και κατάφερε με τον Ντέσερς να κερδίσει πέναλτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Νιγηριανός ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε το «τριφύλλι» στη League Phase του Conference League.

Μυθικός ο ΟΦΗ, νέα μεγάλη νίκη και πρόκριση στο Europa League

Ο ΟΦΗ έκανε νέα σπουδαία νίκη στην Ευρώπη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και με συνολικό σκορ 5-0 κατάφερε να πάρει μία ιστορική πρόκριση για να μπει στην κλήρωση της League Phase του Europa League.

Το ματς στη Βουλγαρία ήταν ανοιχτό, με την ομάδα του Κόντη να είναι πιο αποτελεσματική και να παίρνει μία τεράστια πρόκριση. Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ με τον Νους και ουσιαστικά ολοκλήρωσε το θέμα πρόκρισης.

Ο Θεοδοσουλάκης διαμόρφωσε το τελικό σκορ στην επανάληψη. Ο ΟΦΗ θα δει το όνομά του στην κλήρωση του Europa League (28/08/26, 14:00), εκεί όπου θα κάνει παρέα στον Ολυμπιακό και θα μάθουν με ποιους θα κοντραριστούν για να καταφέρουν να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε για την ανατροπή, όμως είπε «αντίο» στην Ευρώπη

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά στο ματς και δέχτηκε αρκετές ευκαιρίες. Η Μπραν βρέθηκε να προηγείται με 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Εντιαγέ και Ζαφείρης έβγαλαν αντίδραση και ισοφάρισαν για την ομάδα του Λίσι.

Εκεί, όλα έδειχναν ότι οι Θεσσαλονικείς θα καταφέρουν να πάνε το ματς στην παράταση, αφού οι Νορβηγοί πίεζαν αλλά δεν έβρισκαν ευκαιρίες. Ο Γιαννούλης υπέπεσε σε πέναλτι στο 83′, για το οποίοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται και ο Κάστρο νίκησε τον Παβλένκα για να στείλει το «δικέφαλο του Βορρά» εκτός Ευρώπης.

Πλέον, οι Θεσσαλονικείς θα αγωνιστούν μόνο στη Super League και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας τη φετινή σεζόν, τα οποία θα στοχεύσουν να κατακτήσουν σε μία δύσκολη χρονιά, που έχασαν πρώτα τον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας τους, Ραζβάν Λουτσέσκου και τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η κλήρωση του Europa League είναι την Παρασκευή (27/08/26) στις 14:00, ενώ αυτή του Conference League είναι την ίδια μέρα, στις 15:00.