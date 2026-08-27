Αθλητικά

Ο Μάρκους Πέντερσεν στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του από τους Πειραιώτες
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Χόλμγκρεν Πέντερσεν έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (27/08/2026) στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τορίνο για την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν (1.84μ.) προσφέροντας 6+2 εκατομμύρια ευρώ στην ιταλική ομάδα.

Η μεταγραφή του 26χρονου Νορβηγού μπακ έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον ποδοσφαιριστή να έρχεται στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης (27/8/2026).

Ο Πέντερσεν θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή (28/8/2026), θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
103
101
68
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo