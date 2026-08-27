Ο Μάρκους Πέντερσεν στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Χόλμγκρεν Πέντερσεν έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (27/08/2026) στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τορίνο για την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν (1.84μ.) προσφέροντας 6+2 εκατομμύρια ευρώ στην ιταλική ομάδα.

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Η μεταγραφή του 26χρονου Νορβηγού μπακ έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον ποδοσφαιριστή να έρχεται στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης (27/8/2026).

Ο Πέντερσεν θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή (28/8/2026), θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες.