Καραλής σε Ντουπλάντις: «Έχεις ταλέντο στο τραγούδι, μπορείς να κάνεις μόνο αυτό για έναν χρόνο;»

Η φιλική σχέση που διατηρεί ο Εμανουήλ Καραλής με τον Μόντο Ντουπλάντις επιβεβαιώθηκε για μια φορά, με αφορμή ένα video στο TikTok.

Ο Μόντο Ντουπλάντις δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να τραγουδάει, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σχολιάζει με χιούμορ: “Αδερφέ είσαι τόσο ταλαντούχος σε αυτό! Μπορείς να κάνεις μόνο αυτό για έναν χρόνο;”

Φυσικά, το σχόλιο του Έλληνα πρωταθλητή του επί κοντώ έγινε με καθαρά χιουμοριστικό τρόπο, με τον Καραλή να “ζητάει” από τον Ντουπλάντις να αφιερωθεί στο τραγούδι για λίγο κι έτσι να αφήσει χώρο και… ελπίδα στον ίδιο και στους υπόλοιπους αθλητές, για να διεκδικήσουν ένα χρυσό μετάλλιο.

Ο Σουηδός υπερπρωταλητής του επί κοντώ έχει κυριαρχήσει στο αγώνισμα, καταρρίπτοντας διαρκώς τα δικά του παγκόσμια ρεκόρ και γράφοντας ιστορία στο άθλημα και στον στίβο, αφήνοντας τους πάντες να… ζουν στην σκιά του.