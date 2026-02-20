Αθλητικά

Καραλής σε Ντουπλάντις: «Έχεις ταλέντο στο τραγούδι, μπορείς να κάνεις μόνο αυτό για έναν χρόνο;»

Το καλαμπούρι του Έλληνα Ολυμπιονίκη προς το “φαινόμενο” του επί κοντών
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Matthias Schrader

Η φιλική σχέση που διατηρεί ο Εμανουήλ Καραλής με τον Μόντο Ντουπλάντις επιβεβαιώθηκε για μια φορά, με αφορμή ένα video στο TikTok.

Ο Μόντο Ντουπλάντις δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να τραγουδάει, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σχολιάζει με χιούμορ: “Αδερφέ είσαι τόσο ταλαντούχος σε αυτό! Μπορείς να κάνεις μόνο αυτό για έναν χρόνο;”

Φυσικά, το σχόλιο του Έλληνα πρωταθλητή του επί κοντώ έγινε με καθαρά χιουμοριστικό τρόπο, με τον Καραλή να “ζητάει” από τον Ντουπλάντις να αφιερωθεί στο τραγούδι για λίγο κι έτσι να αφήσει χώρο και… ελπίδα στον ίδιο και στους υπόλοιπους αθλητές, για να διεκδικήσουν ένα χρυσό μετάλλιο.

karalis duplantis

Ο Σουηδός υπερπρωταλητής του επί κοντώ έχει κυριαρχήσει στο αγώνισμα, καταρρίπτοντας διαρκώς τα δικά του παγκόσμια ρεκόρ και γράφοντας ιστορία στο άθλημα και στον στίβο, αφήνοντας τους πάντες να… ζουν στην σκιά του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
177
135
110
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo