Καρέτσας και Τζόλης στους πέντε κορυφαίους σε αξία ποδοσφαιριστές σε Βέλγιο και Ολλανδία

Το CIES τοποθέτησε τους δύο Έλληνες παίκτες στην κορυφαία σε αξία πεντάδα παικτών στις Κάτω Χώρες
Ο Καρέτσας και ο Τζόλης σε παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου/ EUROKINISSI

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Τζόλης έχουν αναγκάσει με τις εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ να ενδιαφερθούν για την περίπτωσή τους και το CIES τους τοποθέτησε στην πεντάδα με τους κορυφαίους παίκτες ως προς την αγοραστική τους αξία σε Βέλγιο και Ολλανδία.

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 43,6 εκατομμύρια ευρώ και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι τέταρτος στη σχετική λίστα με 45,8 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη θέση είναι ο Μίκα Γκοντς του Άγιαξ. Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι και ο Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς συμπληρώνουν τη λίστα.

 

Τη φετινή σεζόν ο Καρέτσας με τη φανέλα της Γκενκ σε 44 εμφανίσεις έχει πετύχει 3 γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ. Ο Τζόλης κάνει ακόμα καλύτερη σεζόν με την Μπριζ, αφού σε 43 παιχνίδια έχει 15 γκολ και 21 ασίστ.

