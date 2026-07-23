Παναθηναϊκός: Με Τουμπά και Γιάγκουσιτς η ενδεκάδα κόντρα στην Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (23/7/2026, 21:00) την Πάκσι στην Ουγγαρία, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να μην προχωρά σε εκπλήξεις ούτε στον σχηματισμό αλλά ούτε και στα πρόσωπα.

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Ο Πένια θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρας και Κυριακόπουλος θα βρίσκονται στα δύο αμυντικά άκρα, ενώ το κεντρικό δίδυμο θα συνθέσουν οι Ντε Φράι και Τουμπά.

Στο κέντρο θα βρίσκεται ο Καμαρά, έχοντας μαζί τους Τσέριν και Γιάγκουσιτς. Στις θέσεις των εξτρέμ θα είναι οι Αντίνο και Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Τετέι.

Στον πάγκο είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Λάβδας, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης και Ραστόντερ.