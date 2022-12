Μία μέρα μετά την ήττα της Γαλλίας από την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ και ανήμερα των 35ων γενεθλίων του (γεννήθηκε 19 Δεκεμβρίου 1987), ο Καρίμ Μπενζεμά ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, βάζοντας τέλος σε μία σχέση γεμάτη κόντρες και σκάνδαλα.

Ο Καρίμ Μπενζεμά ήταν ο μεγάλος άτυχος της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ, μιας και τραυματίστηκε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης στο Κατάρ και δεν κατάφερε να ενισχύσει την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ, η οποία, βέβαια, τα πήγε περίφημα και χωρίς τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης στο ρόστερ της.

“Έκανα την προσπάθεια και τα λάθη που χρειάστηκαν για να είμαι εδώ που είμαι σήμερα και είμαι περήφανος για αυτό! Έχω γράψει την ιστορία μου και η δική μας τελειώνει”, έγραψε στην ανάρτηση του ο Μπενζεμά.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs