Κάρλος Αλκαράθ: Ο 22χρονος Ισπανός κατέκτησε το US Open και άφησε «πίσω» του το Big3 του τένις

Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε… εκδίκηση από τον Γιανίκ Σίνερ για την ήττα του στο Wimbledon, κατέκτησε το US Open κι έτσι “αναρριχήθηκε” στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, μετά τον θρίαμβο του στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς.

Ο Κάρλος Αλκαράθ σήκωσε έτσι για δεύτερη φορά στην καριέρα του το US Open και έφτασε τις έξι κατακτήσεις Grand Slam. Ο Ισπανός 22χρονος τενίστας κατάφερε έτσι να… αφήσει πίσω του το Big3 του τένις.

Σε ηλικία 22 ετών, 4 μηνών και 2 ημερών ο Κάρλος Αλκαράθ έχει σηκώσει 6 Grand Slam, ενώ στην ίδια ηλικία ο Νόβακ τζόκοβιτς είχε κερδίσει μόλις 1 τίτλο Grand Slam (24 συνολικά), ο Ράφα Ναδάλ 5 (22 συνολικά) και ο Ρότζερ Φέντερερ 2 Grand Slam (20 συνολικά).

Να αναφέρουμε ότι ο μοναδικός Grand Slam τίτλος που εξακολουθεί να λείπει από τη συλλογή του Κάρλος Αλκαράθ, είναι το Australian Open.