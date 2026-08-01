Καταπλακώθηκε από τοίχο και σκοτώθηκε ο παλιός ποδοσφαιριστής της Αναγέννησης Επανομής, Μάγια Τάσιο

Σοκαριστική είδηση από τη Βραζιλία, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Αναγέννησης Επανομής, Μάγια Τάσιο, να χάνει τη ζωή του σε ηλικία μόλις 41 ετών, μετά από δυστύχημα σε σφοδρή κακοκαιρία.

Ο Μάγια Τάσιο εμφανίζεται να σκοτώθηκε μετά από μία κατάρρευση τοίχου από κακοκαιρία με τέσσερις ακόμη νεκρούς στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής καταπλακώθηκε και πέθανε, βυθίζοντας στο πένθος και την Αναγέννηση Επανομής, η οποία και αποχαιρέτησε τον Βραζιλιάνο με συλλυπητήρια ανακοίνωση.

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Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Επανομής

«Η Αναγέννηση Επανομής εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του Τάσιο Μάια ντος Σάντος.

Ο πρώην επιθετικός της Μποταφόγκο, που είχε αγωνιστεί και στην Επανομή στη Β’ Εθνική σκοτώθηκε σε ηλικία 41 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνοντας πίσω πέντε νεκρούς.

Ο τοίχος κατέρρευσε σε δρόμο όπου ο Τάσιο εργαζόταν, σε ένα ιστορικό αρχοντικό με εντυπωσιακή θέα προς το διάσημο Όρος της Ζάχαρης και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος γάμων».