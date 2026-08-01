Ο Στέφανος Καπίνο έγινε πατέρας, γέννησε η σύζυγός του Μιρκέτα Βιδάλη

Ο Στέφανος Καπίνο έγινε για πρώτη φορά πατέρας, αφού η σύζυγός του, Μιρκέτα Βιδάλη, έφερε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, όπως ανακοίνωσε η ίδια με μία ανάρτησή της στο instagram.

Η Μιρκέτα Βιδάλη ανέβασε φωτογραφίες με τον Στέφανο Καπίνο και το νεογέννητο παιδί τους στο instgram και έγραψε: Και κάπως έτσι γίναμε γονείς. Το πρώτο μας εικοσιτετράωρο σε μερικές εικόνες γεμάτες εξάντληση, αγάπη και ανθρώπους που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως την είχαμε φανταστεί. Όμως αυτό που κρατάω από αυτή την εμπειρία είναι ότι, όπως και στη ζωή, έτσι και στη γέννα, κάποια πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου”.

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Από την πλευρά του, ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, σχολίασε στην ανάρτηση της συντρόφου του, γράφοντας: “Η πιο δυνατή μαμά του κόσμου και η καλύτερη ομάδα. Με θεία Εφη και Γιάννη”.

Ο Καπίνο υπέγραψε φέτος στην ΑΕΛ Λεμεσού και θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Κύπρο.