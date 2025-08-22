«Καθαρός» ο Μάλικ Μπίσλι για τις κατηγορίες παράνομου στοιχηματισμού στο ΝΒΑ

Ο Μαλίκ Μπίσλι φαίνεται ότι θα μπορέσει να επιστρέψει άμεσα στην αγωνιστική δράση, αφού βγήκε τελικά “καθαρός” από τις έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες του στο NBA.

Πριν λίγους μήνες “έσκασε” σαν… βόμβα ότι ο Μαλίκ Μπίσλι κατηγορείται ότι στοιχημάτιζε σε αγώνες που συμμετείχε στο NBA, από την περίοδο που αγωνιζόταν και στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Στα social media ακολούθησε… σάλος, με πλήθος video από αγώνες τους να υπονοούν ότι έκανε εσκεμμένες προσπάθειες για να αλλάξει τα δεδομένα αγώνων για στοιχηματικούς λόγους. Σύμφωνα με το ESPN όμως, οι σχετικές έρευνες των αρμόδιων αρχών δεν οδήγησαν σε κάποιο παράνομο αποτέλεσμα, γεγονός που επιτρέπει στον Αμερικανό γκαρντ να αναζητήσει την επόμενη ομάδα του.

Ο Μπίσλι ήταν περιζήτητος free agent πριν προκύψει το σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό, καθώς προερχόταν από εξαιρετική σεζόν με τους Ντιτρόιτ Πιστονς, με τους οποίους είχε 16,4 πόντους κατά μέσο όρο.