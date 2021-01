Καθυστερεί η άδεια εργασίας του Γιαννούλη και το ντεμπούτο του στην Αγγλία (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Νόριτς, αλλά απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί και τυπικά και να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Το ντεμπούτο του στον αγγλικό σύλλογο πάντως αναμένεται να καθυστερήσει, αφού η άδεια εργασίας του δεν έχει ακόμη εκδοθεί και έτσι δεν θα προλάβει ούτε το παιχνίδι για το Κύπελλο Αγγλίας, ούτε το ν αγώνα με την Μπάρνσλεϊ που ακολουθεί για το πρωτάθλημα.

Πιο συγκεκριμένα, γνωστός Άγγλος ρεπόρτερ ανέφερε στο twitter τα εξής: «Μερικές ακόμα λεπτομέρειες απομένουν ανάμεσα σε Νόριτς και ΠΑΟΚ αλλά η συμφωνία για τον δανεισμό του Δημήτρη Γιαννούλη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, και σύντομα θα επιβεβαιωθεί επισήμως. Η άδεια εργασίας του, ωστόσο, δεν αναμένεται να εκδοθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε σίγουρα δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο».

A few finer details still to be sorted between Norwich City & PAOK, but Dimitris Giannoulis’ loan is almost done & should be confirmed soon.



His GBE (work permit) wouldn’t be completed until next week however. So he definitely won’t feature this weekend.#NCFC @TheAthleticUK