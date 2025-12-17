Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα τον έστειλε απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του στο “Ανθή Καραγιάννη”. Επικράτησε δύσκολα της Καβάλας με 2-1, παρέμεινε αήττητος στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και πήρε το απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, αφού τερμάτισε στην πρώτη τετράδα της League Phase μαζί με Ολυμπιακό, Λεβαδειακό και ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε μόνο με ένα γκολ διαφορά και θα τερματίσει τέταρτος στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εφόσον φυσικά κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Ηρακλή. Η διασταύρωση τον οδηγεί πρώτα με Άρη κι έπειτα πάνω στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε σαρωτικό ροτέισον, δίνοντας φανέλα βασικού στους Ταμπόρδα, Νίκα, Μαντσίνι, ενώ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τον Βιλένα, ο οποίος θεωρούνταν ξένο σώμα μέχρι πριν κάποιες εβδομάδες.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε, μάλιστα, τους δύο επιθετικούς του (Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς) να αποχωρούν τραυματίες στα πρώτα λεπτά, χρησιμοποιώντας τον νεαρό Μπόκο στην κορυφή της επίθεσης.

Παρά τις σαρωτικές αλλαγές, ο Παναθηναϊκός έφτασε στη νίκη, με τον Ταμπόρδα να του χαρίζει το τρίποντο με το παρθενικό του γκολ. Το σκορ είχε ανοίξει ο Μλαντένοβιτς, με την Καβάλα ναι ισοφαρίζει με πέναλτι του Σιφναίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γκολ του αγώνα

Ο αγώνας

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία τους στο 2’ με την κεφαλιά του Σφιντέρσκι που πέρασε λίγο άουτ σε μία φάση, όπου ο Πολωνός φορ τραυματίστηκε στο κεφάλι, ένιωσε έντονη ζάλη κι αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς στο 7’.

Στο 18’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν σε ωραία ανάπτυξη από τα δεξιά και σέντρα του Μαντσίνι, ο Χρούστινετς έδιωξε χλιαρά, «στρώνοντας» στον Μλαντένοβιτς που πλάσαρε με τη μία (και με το δεξί), κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 28’ το «τριφύλλι» έχασε με τραυματισμό και τον Πάντοβιτς με τράβηγμα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο (έγινε αλλαγή στην αλλαγή), ενώ στο 34’ η Καβάλα έφερε το ματς στα ίσα. Ο διαιτητής Κόκκινος έδειξε πέναλτι σε τάκλιν του Μλαντένοβιτς στον Κατσουλίδη, (απόφαση με την οποία συμφώνησε κι ο Δραμινός VAR Πουλικίδης) με τον Μαρκ Σιφναίο να μην αστοχεί και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και στο 52’ είχε μεγάλη ευκαιρία όταν από φάουλ του Βιλένα, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Γιαννίκογλου έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του. Στο 53’ ο Ταμπόρδα πήρε την ασίστ του Τζούριτσιτς και με ωραίο σουτ απ’ το όριο της περιοχής, έκανε το 2-1 για τους «πράσινους» και πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Στο 55’ από καταπληκτικό σουτ του Κώτσιρα από τα 35 μέτρα, η μπάλα εξοστρακίστηκε απ’ το οριζόντιο δοκάρι, χτύπησε στην πλάτη του Γιαννίκογλου κι έφυγε κόρνερ. Ο Σιφναίος στο 59’ πλάσαρε άστοχα από καλή θέση, ενώ στο 69’ από σέντρα του Μαντσίνι, ο Νίκας «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα, με το 2-1 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΚΑΒΑΛΑ: Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Ελ Καντουσί (76′ Κουντουριώτης), Κατσουλίδης, Αλιατίδης, Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58′ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπανδωνίδης (58′ Βοριαζίδης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου, Βιλένα, Νίκας (83′ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι (8′ Πάντοβιτς, 28′ Μπόκος).