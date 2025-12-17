Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Πρόκριση για τους πράσινους στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Καβάλας στην τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εξασφάλισε μία θέση στην τετράδα και την άμεση πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.
Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τετράδα και ψάχνει ένα γκολ για να περάσει την ΑΕΚ και να τερματίσει στην τρίτη θέση
62' Kίτρινη κάρτα στον Γαβριηλίδη για σκληρό μαρκάρισμα στον Βιλένα
Οι "Αργοναύτες" έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Σιφναίο να κάνει κακό τελείωμα από εξαιρετική θέση
Ο Ταμπόρδα με εξαιρετικό σουτ κάνει το 1-2 και δίνει εκ νέου προβάδισμα στους πράσινους
Σουτ του Μλαντένοβιτς, άουτ η μπάλα
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βιλένα, έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Καβάλας
Στην θέση του Διονέλλη ο Κολλαράς για την Καβάλα
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τη νίκη για να περάσει απευθείας στα προημιτελικά
Κίτρινη κάρτα στον Βιλένα
Ο Μαντσίνι έκανε ωραία ενέργεια, μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα, αλλά κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα
Ο Σιφναίος έκανε εξαιρετική εκτέλεση πέναλτι
22' Σουτ του Μπρέγκου, αρκετά άουτ η μπάλα
Ο Μλαντένοβιτς με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή κάνει το 0-1 για τους πράσινους
Ο Κότσαρης ήταν εκτός εστίας και ο παίκτης της Καβάλας θέλησε να το εκμεταλλευτεί, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία
Ο Πάντοβιτς ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει
Δε φαίνεται να αισθάνεται καλά ο Πολωνός
Ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά απείλησε την εστία της Καβάλας, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι
Στον πάγκο των πράσινων βρίσκονται οι Σταμέλλος, Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νέμπης, Πάντοβιτς
Στον πάγκο για τους γηπεδούχους βρίσκονται οι Ιωαννίδης, Ξυγκώρος, Κουντουριώτης, Βοριαζίδης, Δημοσθένους, Παναγιώτου, Κολλαράς, Σημιτός, Ερνάντεζ, Ροήμπας
Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
Βοηθοί: Γεωργία Κομισοπούλου, Ιωάννης Μηνούδης
Τέταρτος: Αθανάσιος Μπουτσικός
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου, Βιλένα, Νίκας, Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι
Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Ελ Καντούσι, Κατσουλίδης, Αλιατίδης, Γαβριλίδης, Μπρέγκου, Σιφνέος, Παπαδόπουλος, Χρούστινετς, Σπαντονίδης
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει παρατάξει την ομάδα του με πολλές αλλαγές και θα δώσει ευκαιρία στον Ταμπόρδα που βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα του «τριφυλλιού». Νίκας, Μπρέγκου, Φικάι και Βιλένα είναι επίσης στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού για την αναμέτρηση
Η Καβάλα δεν μπορεί να προκριθεί έχοντας μόλις έναν βαθμό στη διοργάνωση και οι παίκτες της θα παίξουν για το γόητρο κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός καλείται να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Καβάλας για να τερματίσει στην τετράδα της League Phase που θα του εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Καβάλα – Παναθηναϊκός για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson