Καβάλα – Παναθηναϊκός: Για τη νίκη τετράδας οι πράσινοι στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καβάλα (17/12/25, 16:00, Cosmote Sport 1) στο τελευταίο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με νίκη θα καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase.

Στην έκτη θέση της βαθμολογίας του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 3/3 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και στο «Ανθή Καραγιάννη» θα ψάξει ακόμα μία νίκη για να γλιτώσει ένα γύρο στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δε θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέρι, Τουμπά και Ζαρουρί, με τους φύο πρώτους να ταλαιπωρούνται από ίωση και τον τελευταίο για λόγους ξεκούρασης. Εκτός δράσης παραμένουν οι Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος και Πάλμερ – Μπράουν. Στην αποστολή των πρασίνων βρέθηκε για πρώτη φορά ο 16χρονος επιθετικός της Κ19, Ιάσων Νέμπης, όπως και ο Τόνι Βιλένα.

Η Καβάλα έχει μόλις ένα βαθμό στη διοργάνωση και δεν κυνηγάει κάτι στην αναμέτρηση. Οι παίκτες της σίγουρα θα έχουν το κίνητρο να αποδείξουν την ποιότητά τους, ενάντια σε μία μεγάλη ομάδα.