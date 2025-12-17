Καβάλα – Παναθηναϊκός live για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καβάλα στην τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ψάχνει τη νίκη που θα του εξασφαλίσει μία θέση στην τετράδα και την άμεση πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.
22' Σουτ του Μπρέγκου, αρκετά άουτ η μπάλα
Ο Μλαντένοβιτς με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή κάνει το 0-1 για τους πράσινους
Ο Κότσαρης ήταν εκτός εστίας και ο παίκτης της Καβάλας θέλησε να το εκμεταλλευτεί, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία
Ο Πάντοβιτς ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει
Δε φαίνεται να αισθάνεται καλά ο Πολωνός
Ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά απείλησε την εστία της Καβάλας, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι
Στον πάγκο των πράσινων βρίσκονται οι Σταμέλλος, Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νέμπης, Πάντοβιτς
Στον πάγκο για τους γηπεδούχους βρίσκονται οι Ιωαννίδης, Ξυγκώρος, Κουντουριώτης, Βοριαζίδης, Δημοσθένους, Παναγιώτου, Κολλαράς, Σημιτός, Ερνάντεζ, Ροήμπας
Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
Βοηθοί: Γεωργία Κομισοπούλου, Ιωάννης Μηνούδης
Τέταρτος: Αθανάσιος Μπουτσικός
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου, Βιλένα, Νίκας, Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι
Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Ελ Καντούσι, Κατσουλίδης, Αλιατίδης, Γαβριλίδης, Μπρέγκου, Σιφνέος, Παπαδόπουλος, Χρούστινετς, Σπαντονίδης
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει παρατάξει την ομάδα του με πολλές αλλαγές και θα δώσει ευκαιρία στον Ταμπόρδα που βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα του «τριφυλλιού». Νίκας, Μπρέγκου, Φικάι και Βιλένα είναι επίσης στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού για την αναμέτρηση
Η Καβάλα δεν μπορεί να προκριθεί έχοντας μόλις έναν βαθμό στη διοργάνωση και οι παίκτες της θα παίξουν για το γόητρο κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός καλείται να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Καβάλας για να τερματίσει στην τετράδα της League Phase που θα του εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Καβάλα – Παναθηναϊκός για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson