Καβάλα – Παναθηναϊκός live για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Για το 4/4 οι πράσινοι στη διοργάνωση
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τελευταία αγωνιστική
0 - 1
1ο ημίχρονο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καβάλα στην τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ψάχνει τη νίκη που θα του εξασφαλίσει μία θέση στην τετράδα και την άμεση πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού. 

16:31 | 17.12.2025
32'
Πέναλτι για την Καβάλα για μαρκάρισμα του Μλαντένοβιτς στην περιοχή
16:30 | 17.12.2025
Το γκολ του Μλαντένοβιτς
16:30 | 17.12.2025
Μέσα ο νεαρός Μπόκος στη θέση του τραυματία Πάντοβιτς
16:30 | 17.12.2025
Ο τραυματισμός του Σφιντέρσκι
16:28 | 17.12.2025
Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τον Παναθηναϊκό
16:25 | 17.12.2025
Φοβερή ατυχία για τον Παναθηναϊκό! Τραυματίστηκε και ο Πάντοβιτς
16:25 | 17.12.2025

22' Σουτ του Μπρέγκου, αρκετά άουτ η μπάλα

16:17 | 17.12.2025
18'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Ο Μλαντένοβιτς με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή κάνει το 0-1 για τους πράσινους

16:16 | 17.12.2025
14' Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει στροφές και προσπαθεί να βρει το γκολ
16:08 | 17.12.2025
8'
Η Καβάλα απείλησε με σουτ του Γαβριηλίδιη από το κέντρο

Ο Κότσαρης ήταν εκτός εστίας και ο παίκτης της Καβάλας θέλησε να το εκμεταλλευτεί, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία

16:07 | 17.12.2025
6'
Θα αποχωρήσει με φορείο ο Πολωνός

Ο Πάντοβιτς ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει

16:06 | 17.12.2025
5'
Ο Σφιντέρσκι βρίσκεται στο έδαφος με πρόβλημα τραυματισμού

Δε φαίνεται να αισθάνεται καλά ο Πολωνός 

16:05 | 17.12.2025
3'
Η Καβάλα σκόραρε με ανάποδο ψαλίδι, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ
16:04 | 17.12.2025
2'
Πρώτη καλή στιγμή για τους πράσινους

Ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά απείλησε την εστία της Καβάλας, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι

16:02 | 17.12.2025
Ξεκίνησε η αναμέτρηση στην Καβάλα
15:58 | 17.12.2025
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην αναμέτρηση
15:54 | 17.12.2025
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
15:51 | 17.12.2025
Ο Μπενίτεθ φωτογραφήθηκε με ball boy κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΟ (ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)
15:51 | 17.12.2025

Στον πάγκο των πράσινων βρίσκονται οι Σταμέλλος, Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νέμπης, Πάντοβιτς

15:50 | 17.12.2025

Στον πάγκο για τους γηπεδούχους βρίσκονται οι Ιωαννίδης, Ξυγκώρος, Κουντουριώτης, Βοριαζίδης, Δημοσθένους, Παναγιώτου, Κολλαράς, Σημιτός, Ερνάντεζ, Ροήμπας

15:46 | 17.12.2025

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος

Βοηθοί: Γεωργία Κομισοπούλου, Ιωάννης Μηνούδης

Τέταρτος: Αθανάσιος Μπουτσικός

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

15:46 | 17.12.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου, Βιλένα, Νίκας, Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι

15:46 | 17.12.2025
Η ενδεκάδα της Καβάλας

Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Ελ Καντούσι, Κατσουλίδης, Αλιατίδης, Γαβριλίδης, Μπρέγκου, Σιφνέος, Παπαδόπουλος, Χρούστινετς, Σπαντονίδης

15:45 | 17.12.2025

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει παρατάξει την ομάδα του με πολλές αλλαγές και θα δώσει ευκαιρία στον Ταμπόρδα που βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα του «τριφυλλιού». Νίκας, Μπρέγκου, Φικάι και Βιλένα είναι επίσης στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού για την αναμέτρηση

15:33 | 17.12.2025

Η Καβάλα δεν μπορεί να προκριθεί έχοντας μόλις έναν βαθμό στη διοργάνωση και οι παίκτες της θα παίξουν για το γόητρο κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός

15:33 | 17.12.2025

Ο Παναθηναϊκός καλείται να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Καβάλας για να τερματίσει στην τετράδα της League Phase που θα του εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού

15:33 | 17.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Καβάλα – Παναθηναϊκός για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

