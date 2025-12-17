Καβάλα – Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα η ενδεκάδα του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καβάλα στην τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (17/12/25, 16:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και ο Ράφα Μπενίτεθ θα παρατάξει την ομάδα του με πολλές εκπλήξεις, με κυριότερη την επιστροφή του Βιλένα στην πράσινη ενδεκάδα.

Ο Ταμπόρδα θα αγωνιστεί βασικός για τον Παναθηναϊκό στην Καβάλα και θα πάρει την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του. Από το τελευταίο παιχνίδι των πρασίνων κόντρα στο Βόλο για τη Super League ο μοναδικός παίκτης που δεν άλλαξε είναι ο Κώτσιρας, αφού θέση βασικού πήρε μέχρι και ο «κομμένος» μέχρι πρότινος Βιλένα.

Η τελευταία εμφάνιση του Τόνι Βιλένα με τον Παναθηναϊκό ήταν τον Αύγουστο του 2024 σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για την Super League.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου, Βιλένα, Νίκας, Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι .