Με κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδας και Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Αγώνες τένις περιλαμβάνει κυρίως το… μενού του τηλεοπτικού αθλητικού προγράμματος της Παρασκευής 31 Αυγούστου, με την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας στο youtube, αλλά και το Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς στη Σκωτία να ξεχωρίζουν στο ποδόσφαιρο.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS3
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10:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS4
11:30 Youtube ΕΠΟ – Κλήρωση Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
11:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS5
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19:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις
19:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον
21:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις
21:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership
23:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις
23:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον