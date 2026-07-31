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Αθλητικά

Με κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδας και Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Φτωχό είναι το αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Αγώνες τένις περιλαμβάνει κυρίως το… μενού του τηλεοπτικού αθλητικού προγράμματος της Παρασκευής 31 Αυγούστου, με την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας στο youtube, αλλά και το Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς στη Σκωτία να ξεχωρίζουν στο ποδόσφαιρο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS3

10:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS4

11:30 Youtube ΕΠΟ – Κλήρωση Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

11:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS5

19:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

19:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

21:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

21:00 Novasports 6HD WTA 500  Ουάσινγκτον

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership

23:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

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