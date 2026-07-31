Με κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδας και Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Αγώνες τένις περιλαμβάνει κυρίως το… μενού του τηλεοπτικού αθλητικού προγράμματος της Παρασκευής 31 Αυγούστου, με την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας στο youtube, αλλά και το Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς στη Σκωτία να ξεχωρίζουν στο ποδόσφαιρο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS3

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10:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS4

11:30 Youtube ΕΠΟ – Κλήρωση Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

11:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS5

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19:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

19:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

21:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

21:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership

23:00 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον