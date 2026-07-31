Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει το καλογυμνασμένο του σώμα, ποζάρει με τον γιο του σε παραλία και τον τρολάρει για τους κοιλιακούς του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο καλογυμνασμένους αθλητές στον κόσμο. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής, παρότι είναι πλέον 41 ετών, δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης 30.07.2026 φωτογραφίες στο Instagram από τις διακοπές του, εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές του με τη φυσική του κατάσταση.

Στις φωτογραφίες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ποζάρει μαζί με τον 15χρονο γιο του, Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, σε παραλία. Ο ποδοσφαιριστής δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον γιο του, ο οποίος δείχνει να προσπαθεί να αποκτήσει το ίδιο εντυπωσιακό σώμα με τον πατέρα του.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Όχι ακόμα», συνοδεύοντας τη φράση με ένα emoji που σηκώνει τα χέρια ψηλά και ένα ακόμη που κλαίει από τα γέλια.

Οι περισσότεροι ακόλουθοί του αποθέωσαν τον CR7, γράφοντας ότι παραμένει ο GOAT, ενώ αρκετοί σχολίασαν πως ο γιος του φαίνεται να ακολουθεί τα βήματά του. Δεν έλειψαν όμως και όσοι παρατήρησαν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ έχει πλέον ξεπεράσει τον πατέρα του σε ύψος.

Την ίδια ώρα, ο Τζόρτζιο Μπαρόνε, ο οποίος ήταν προσωπικός σεφ του Ρονάλντο όταν αγωνιζόταν στη Γιουβέντους, αποκάλυψε ένα από τα βασικά μυστικά της διατροφής του Πορτογάλου σταρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρονάλντο αποφεύγει εντελώς το γάλα, καθώς πιστεύει ότι η κατανάλωσή του μετά τη βρεφική ηλικία δεν είναι φυσική για τον άνθρωπο. Όπως υποστηρίζει, κανένα άλλο ζώο δεν συνεχίζει να πίνει γάλα μετά τους πρώτους μήνες της ζωής του.