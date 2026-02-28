«Καυτός» Τάσος Δουβίκας σκόραρε στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Λέτσε στη Serie A

Με τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει για μία ακόμη φορά φέτος δίχτυα, η Κόμο επικράτησε με 3-1 της Λέτσε στη Serie A και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε το πρώτο γκολ της Κόμο στο ματς, με ωραίο πλασέ από κοντά και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του. Με την Λέτσε να έχει ανοίξει από νωρίς το σκορ, ο Έλληνας επιθετικός ισοφάρισε στο 18ο λεπτό του αγώνα και έδωσε το… σύνθημα για την ανατροπή, στο παιχνίδι της Serie A.

Η Κόμο πέτυχε στη συνέχεια δύο ακόμη γκολ στο πρώτο ημίχρονο και “καθάρισε” από νωρίς την αναμέτρηση, για να πανηγυρίσει τη δεύτερη σερί νίκη της στη Serie A, που την φέρνει στην 5η θέση της βαθμολογίας με 48 βαθμούς.

Η Κόμο είναι μάλιστα στο -2 από την πρώτη 4άδα, έστω και με παιχνίδι περισσότερο, ενώ ο ίδιος ο Τάσος Δουβίκας είναι δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος με 9 γκολ στη Serie A.