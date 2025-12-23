«Καυτός» Βαγγέλης Παυλίδης έφθασε τα 50 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα

O Βαγγέλης Παυλίδης είναι ασταμάτητος στην Πορτογαλία και χάρισε μία ακόμη νίκη στην Μπενφίκα, σκοράροντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης στο 1-0 κόντρα στη Φαρμαλικάο, για να φθάσει σε ένα ακόμη ορόσημο ως ποδοσφαιριστής της.

Με το γκολ του στη νίκη επί της Φαρμαλικάο, ο Βαγγέλης Παυλίδης έφθασε τα 50 με τη φανέλα της Μπενφίκα, σε λιγότερο από 1,5 χρόνο στην Πορτογαλία, όπου μετά το… μέτριο ξεκίνημα, είναι ο πιο “καυτός” επιθετικός στη χώρα, με 43 γκολ μέσα στο 2025.

Ο διεθνής επιθετικός οδηγεί μάλιστα και την κούρσα των πρώτων σκόρερ στο πρωτάθλημα, αφού έχει πια 14 γκολ στη σεζόν. Συνολικά, ο Παυλίδης έφθασε τα 50 γκολ με 14 ασίστ σε 86 αγώνες με την Μπενφίκα.