Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε: Νίκησε τον Κολινιόν στην Ελβετία και σήκωσε τον 13ο τίτλο της καριέρας του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άρχισε να θυμίζει και πάλι τον τενίστα που κυριάρχησε στα κορτ τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από έναν αμφίρροπο τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον Κολινιόν με 2-1 σετ και κατέκτησε τον τίτλο στο 250αρι τουρνουά του Γκστάαντ. Δείτε το live του αγώνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε αρκετά στον τελικό κόντρα στον Βέλγο No.42 τενίστα στον κόσμο, αλλά κατάφερε να επιβιώσει από ακόμα ένα θρίλερ στην Ελβετία, επικρατώντας με 6-4, 6-7, 6-3, μετά από 2 ώρες και 17 λεπτά αγώνα.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τον 13ο τίτλο στην καριέρα του και έκανε, παράλληλα, άλμα στην παγκόσμια κατάταξη (από το Νο.85 στο Νο.55), δείχνοντας να ξεκινάει την αντεπίθεση του με στόχο την επιστροφή στις πρώτες θέσεις του κόσμου.

Χωρίς τον πατέρα του στο πλευρό του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να κάνει μία νέα αρχή. Πήρε μεγάλη ψυχολογική ώθηση από τον τίτλο στην Ελβετία και θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ, αποφασισμένος να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στα τουρνουά που αγωνιστεί, με κορυφαίο το US Open στα τέλη Αυγούστου.

Όσον αφορά την εξέλιξη του τελικού, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, καταφέρνοντας να κάνει δύο μπρέικ.

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Ο Κολινιόν μπόρεσε να επιβιώσει στο δεύτερο σετ, κατακτώντας το στο τάι μπρέικ (7-6), ενώ στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Τσιτσιπάς βρήκε μπρέικ νωρίς, κράτησε το σερβίς του μέχρι το τέλος, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο κι έφτασε στη νίκη.

Oι 13 τίτλοι του Έλληνα πρωταθλητή

1 ATP Finals (2019)

3 ATP Masters 1000 (Μόντε Κάρλο 2021, 2022, 2024)

1 ATP 500 (Ντουμπάι 2025)

8 ATP 250 (Στοκχόλμη 2018, Μασσαλία 2019, Εστορίλ 2019, Μασσαλία 2020, Λυών 2021, Μαγιόρκα 2022, Λος Κάβος 2023, Γκστάαντ 2026)