Κεκλεισμένων των θυρών το Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τε Αβίβ στη Euroleague για λόγους ασφαλείας

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 33η αγωνιστική στη Euroleague (24.03.2026, 22:00).

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Μέσα στην Ισπανία, συγκεκριμένη η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφαλείας και υπό τον φόβο των έντονων αντιδράσεων που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία της ομάδας από το Ισραήλ στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, το παιχνίδι για την 33η αγωνιστική της Euroleague (24.03.2026, 22:00), θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες της «Movistar Arena».

El Real Madrid jugará a puerta cerrada el partido de Euroliga del próximo martes 24 en el Movistar Arena frente al Hapoel Tel Aviv.



Delegación de Gobierno ha confirmado la medida por motivos de seguridad. — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) March 19, 2026

Να θυμίσουμε ότι η Μπασκόνια έχει ανακοινώσει ότι οι εντός έδρας αγώνες της για την 34η και 36η αγωνιστική της Euroleague, κόντρα σε Χαποέλ Τελ Αβίβ και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αντίστοιχα, θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών.