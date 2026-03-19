Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Κεκλεισμένων των θυρών το Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τε Αβίβ στη Euroleague για λόγους ασφαλείας

Η Μπασκόνια έχει ανακοινώσει πως δεν θα έχει οπαδούς στα ματς με τις ομάδες του Ισραήλ
ΦΩΤΟ Europa Press via AP
Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 33η αγωνιστική στη Euroleague (24.03.2026, 22:00).

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Μέσα στην Ισπανία, συγκεκριμένη η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφαλείας και υπό τον φόβο των έντονων αντιδράσεων που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία της ομάδας από το Ισραήλ στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, το παιχνίδι για την 33η αγωνιστική της Euroleague (24.03.2026, 22:00), θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες της «Movistar Arena».

Να θυμίσουμε ότι η Μπασκόνια έχει ανακοινώσει ότι οι εντός έδρας αγώνες της για την 34η και 36η αγωνιστική της Euroleague, κόντρα σε Χαποέλ Τελ Αβίβ και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αντίστοιχα, θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
95
81
74
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo