Κέντρικ Ναν: «Ο Παναθηναϊκός είναι σπίτι μου, θέλω να δω τη φανέλα μου να αποσύρεται»

Ο Παναθηναϊκός έκανε την τέταρτη διαδοχική νίκη του στην Euroleague κόντρα στην Παρτιζάν και ο Κέντρικ Ναν σε δηλώσεις του στη NOVA τόνισε ότι νιώθει πολύ οικεία στην Αθήνα και πως θέλει η φανέλα με το νούμερο 25 να αποσυρθεί στον ουρανό του Telekom Center Athens μαζί με αυτές του Αλβέρτη και του Διαμαντίδη.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν καταπληκτικός κόντρα στην Παρτιζάν και βοήθησε τον Παναθηναϊκό να πάρει τη νίκη πετυχαίνοντας 26 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, έχοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

«Η απάντηση για μένα είναι εύκολη όσον αφορά το αν θα μείνω ή θα φύγω. Ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου. Υπέγραψα το συμβόλαιο πέρσι και τώρα όλα είναι υπέροχα. Δεν έχω καμία δεύτερη σκέψη για το αν θα μείνω. Όλα είναι τέλεια. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετική, όλοι με ακούν και είμαι ηγέτης!

Είμαι χαρούμενος και ακόμα πιο ικανοποιημένος. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον αριθμό μου να αποσύρεται για τον Παναθηναϊκό, να δω μια μέρα τη φανέλα μου εκεί πάνω», ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ των πρασίνων.

Για τον Κώστα Σλούκα δήλωσε: «Ακούγεται κλισέ αλλά ο Σλούκας το έχει… τελειοποιήσει! Όταν φτάνει κάποιος σε τόσο ψηλό επίπεδο τα κάνει όλα! Είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις, να τον σταματήσεις!».