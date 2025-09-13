Κέντρικ Ναν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Κέντρικ Ναν να στέλνει μήνυμα στους οπαδούς του “τριφυλλιού” να εξαντλήσουν τα εναπομείναντα εισιτήρια για τους αγώνες της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σε ένα νέο video που δημοσίευσε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Κέντρικ Ναν εμφανίζεται ως MVP της περασμένης σεζόν στη Euroleague να μιλάει στον… 6ο παίκτη της ομάδας, τον… MVP της εξέδρας.

«Από έναν MPV σε έναν άλλον. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική! Κλείσε τα εισιτήριά σου!», ακούγεται να λέει ο Αμερικανός γκαρντ του “τριφυλλιού” στο νέο video των “πρασίνων”.

The MVP is back on the court, calling out to the number one fan!



Claim your spot in our house and feel the thrill up close!



This is your moment!



Link: https://t.co/iep0gLEVoY #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/7rYu4jgdqB — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 13, 2025

Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πέρυσι MVP της κανονικής διάρκειας στη Euroleague.