Κέντρικ Ναν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική»

Το μήνυμα του Ναν για τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Euroleague
Ο Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Κέντρικ Ναν να στέλνει μήνυμα στους οπαδούς του “τριφυλλιού” να εξαντλήσουν τα εναπομείναντα εισιτήρια για τους αγώνες της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σε ένα νέο video που δημοσίευσε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Κέντρικ Ναν εμφανίζεται ως MVP της περασμένης σεζόν στη Euroleague να μιλάει στον… 6ο παίκτη της ομάδας, τον… MVP της εξέδρας.

«Από έναν MPV σε έναν άλλον. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική! Κλείσε τα εισιτήριά σου!», ακούγεται να λέει ο Αμερικανός γκαρντ του “τριφυλλιού” στο νέο video των “πρασίνων”.

Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πέρυσι MVP της κανονικής διάρκειας στη Euroleague.

