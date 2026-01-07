Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Κέβιν Κίγκαν: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο θρύλος της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου

ΦΩΤΟ AP
ΦΩΤΟ AP

Δυσάρεστα νέα για τον Κέβιν Κίγκαν. Ο θρύλος των Λίβερπουλ, Νιούκαστλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του. Ο 74χρονος πρώην επιθετικός και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο, εξαιτίας «συνεχιζόμενων κοιλιακών συμπτωμάτων».

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν την παρουσία καρκίνου, ενώ όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κέβιν Κίγκαν θα ξεκινήσει την κατάλληλη θεραπεία άμεσα. Η οικογένεια ζητά σεβασμό για την ιδιωτικότητά τους αυτή την περίοδο, καθώς ο Κέβιν αντιμετωπίζει την πρόκληση με δύναμη και θάρρος.

Ο Κέβιν Κίγκαν ως ποδοσφαιριστής υπήρξε από τους κορυφαίους στην αγγλική ιστορία ψηφισμένος ως 38ος καλύτερος ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα και τέταρτος Άγγλος στις εκλογές της IFFHS. To 2004 συμπεριλήφθηκε στη λίστα FIFA 100, ως ένας από τους 125 καλύτερους εν ζωή ποδοσφαιριστές.

Ο Κίγκαν συνέδεσε το όνομά του με τις Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, στις οποίες έπαιξε και ήταν προπονητής, δύο φορές. Ο “King Kev” (σ.σ. Βασιλιάς Κεβ) φόρεσε 63 φορές τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, σκοράροντας 21 γκολ.

Στη μεγάλη του καριέρα ο Κέβιν Κίγκαν κέρδισε δύο Χρυσές Μπάλες (1978,1979), ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών (1977), δύο UEFA Cup (1973,1976), αλλά και τα τρία πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ (1973,1976,1977).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
621
251
168
131
128
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo