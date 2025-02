Κέβιν Ντουράντ: «Αγαπώ τη Euroleague, θα ήταν ωραίο να παίξω στην Μπαρτσελόνα ή τη Μονακό»

Ο Κέβιν Ντουράντ εξέφρασε την αγάπη του για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη Euroleague, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Ευρώπη, για ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα ή η Μονακό.

Στο περιθώριο του All Star Game του ΝΒΑ, ο Κέβιν Ντουράντ ρωτήθηκε από ισπανικό Μέσο για την πιθανότητα να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Μπαρτσελόνα και έδειξε ιδιαίτερα θετικός για μία μελλοντική παρουσία του στη Euroleague.

“Δεν ξέρω. Είμαι λίγο σκεπτικός αυτήν τη στιγμή. Θα παίξω στο ΝΒΑ, αλλά αγαπώ να παρακολουθώ τη Euroleague. Θα ήταν ωραίο να παίξω εκεί (σ.σ. στην Μπαρτσελόνα). Και στη Μονακό το ίδιο. Τώρα όμως μου αρέσει το Φοίνιξ. Θα μείνω εδώ”, ανέφερε σχετικά ο άλλοτε MVP του NBA και δις ΜVP των τελικών της διοργάνωσης.

Kevin Durant keeps the door open for a potential EuroLeague stint in the future



« I love watching the EuroLeague. Barcelona would be a great place, Monaco would be nice too. »



Kevin Durant n’exclut pas de jouer en EuroLeague à l’avenir



« J’adore regarder l’EuroLeague.… pic.twitter.com/aMFaP06Qy3