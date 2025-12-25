Αθλητικά

Κέβιν Πάντερ: «Θέλω να μείνω για πολλά χρόνια στην Μπαρτσελόνα»

Φαίνεται πως έχει βρει το «σπίτι» του ο Αμερικανός γκαρντ
Κέβιν Πάντερ
Ο Κέβιν Πάντερ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Κέβιν Πάντερ είναι από τους πρωταγωνιστές της Μπαρτσελόνα και ειδικά από την στιγμή που ήρθε ο Τσάβι Πασκουάλ έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του.

Η Μπαρτσελόνα είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 12-6, όσο δηλαδή έχει και ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια. Ο Πάντερ δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένος στην Βαρκελώνη, καθώς όπως τόνισε βρήκε παρηγοριά και ενθάρρυνση στην πόλη και του θυμίζει τη Νέα Υόρκη.

Ο Πάντερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να μείνω στην Βαρκελώνη για πολλά ακόμη χρόνια. Εκατό τοις εκατό. Στη Βαρκελώνη βρήκα παρηγοριά και ενθάρρυνση. Μου αρέσει η πόλη, το κλίμα της και η ενέργειά της που μου θυμίζουν τη Νέα Υόρκη. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι παντού. Όλα είναι υπέροχα. Όταν έχεις την μπάλα, πρέπει να σουτάρεις ή να κάνεις κάτι να συμβεί.

Δεν μπορείς να είσαι αδύναμος ή εκφοβισμένος, αυτή είναι η νοοτροπία μου».

