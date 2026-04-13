Κηδεία Στέφανου Μπορμπόκη: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή

Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή
Εικόνα από τηην κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Πλήθος κόσμου και μεγάλη συγκίνηση στην κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη έγινε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών, τη Δευτέρα του Πάσχα, με σπουδαίες προσωπικότητες του ΠΑΟΚ, όπως ο Άγγελος Αναστασιάδης να δίνουν το “παρών”.

Στεφάνια έστειλαν επίσης, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, που ανέλαβε πρόσφατα την ομάδα μπάκσετ, και ο Μάκης Γκαγκάτσης εκ μέρους της ΕΠΟ.

Σπαρακτικές στιγμές στο τελευταίο «αντίο» στον άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή, με τον αδερφό του και πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Βασίλη Μπορμπόκη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΟΡΜΠΟΚΗ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Με τη σημαία του ΠΑΟΚ τυλίχτηκε το φέρετρο του Μπορμπόκη.

